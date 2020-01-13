Три обряда против бедности и невезения на Старый Новый год

В Старый Новый год случаются чудеса, ведь этот праздник не менее важен, чем Новый год. В ночь с 13 на 14 января можно запросто привлечь в жизнь необходимые блага, если знать, как это делать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными обрядами, которые позволят притянуть в жизнь финансовые потоки и удачу.

Обряд на избавление от бедности

В полночь горсть монет пересыпают из руки в руку, приговаривая:

«Со старым годом прощаюсь, бедность в нем оставляю, благополучие в жизнь привлекаю. Как полночь пройдет, так и денежная удача в дом войдет».

Монеты раскладывают по укромным уголкам, а одну из них прячут в кошелек и не тратят в течение всего года, чтобы финансы не утекали сквозь пальцы.

Обряд от невезения

Справиться с неудачами и стать успешнее можно, если провести обряд в ночь с 13 на 14 января. Для этого заранее пишут все, от чего хотят избавиться, а также составляют список неудач, которые не хочется повторять в новом году. В полночь листок бумаги поджигают, пепел развеивают по ветру со словами:

«Старый год уходит, неприятности с собой забирает, путь к успеху мне расчищает».

Обряд на привлечение денег в Старый Новый год

Финансовое благополучие — важная составляющая жизни, и чтобы не нуждаться в новом году, стоит провести обряд в Старый Новый год. Для этого с утра нужно пересчитать деньги в кошельке, взять монету и купюру, положить их на подоконник и оставить до полуночи. В 12 часов ночи над ними шепчут:

«Монеты звонкие, купюры хрустящие мимо меня не уйдут. От бедности избавляюсь, финансы в жизнь привлекаю, невезения больше не знаю».