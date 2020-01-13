Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

О том, что у супругов есть трудности в отношениях, поклонники заговорили еще полгода назад. Тем не менее пара предпочла скрыть от общественности разлад в семье. Когда же в Сети стали появляться слухи об изменах хоккеиста, муж и жена рассказали, что больше не вместе. Несмотря на то что расставание дается бывшим возлюбленным нелегко, 33-летняя Пелагея признается, что они расходятся на дружеской ноте. Певица и спортсмен планируют не привлекать к процессу прессу и адвокатов и самостоятельно оформить все документы, рассказывает «Стархит».

Недавно артистка дала первые комментарии и отметила, что сделает все возможное, чтобы развод никак не сказался на их общей дочери Таисии, о будущем которой молодые родители заботятся больше всего. «У нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Самое главное, что у нас есть — это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно», — заявила звезда в интервью для программы «PROновости» на телеканале Ю.

Похоже 27-летний Иван Телегин согласен с певицей, ранее он уверял, что не смог ужиться с женой из-за ее сильного характера. Тем не менее спортсмен готов пойти на многое ради любимой наследницы. Так, Телегин не стал претендовать на дом, в котором он жил вместе с семьей. По желанию Ивана, жилплощадь отойдет Пелагее и дочери. Помимо этого, хоккеист собирается и дальше материально обеспечивать ребенка.