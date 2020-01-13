«Ее выбросили из машины»: очевидец рассказал, что произошло с моделью Ксенией Пунтус

Как удалось выяснить «МК», об этом стало известно из показаний дворника, который и обнаружил 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.

Мужчина рассказал, что обходя территорию около четырех часов утра, он услышал хрипы и плач. Подойдя ближе, он увидел в кустах под окнами полураздетую девушку. На ней была футболка и джинсы, но ни носков, ни обуви не было, как не было при ней сумочки и телефона.

По словам дворника, девушка не могла членораздельно говорить, хотя, как отмечает очевидец, алкоголем от нее не пахло. На все расспросы она смогла лишь промычать свое имя: Ксения.

На вопрос, могла ли пострадавшая выпасть из окна квартиры, дворник ответил отрицательно. «На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», - цитирует издание слова дворника.

Кроме того, свидетель рассказал, что во дворе у подъезда стояли какие-то парни с девушками, однако они ни разу не подошли к Ксении, пока медики оказывали ей помощь.

У девушки диагностировали перелом ноги и отправили в больницу им. Боткина.

Между тем, первоначальная версия о том, что модель выпала из окна своего парня Андрея Бакова, который проживает в этом же доме на 3-м этаже, пока не нашла подтверждения. Сам Андрей сообщил, что вернулся с вечеринки пьяным и что происходило в квартире в его отсустствие, не знает.