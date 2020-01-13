Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика. Для Марии это уже третий ребенок, а для баскетболиста — первый. Пара не стала скрывать радостное событие и поделилась им в социальных сетях, опубликовав первое фото новорожденного, на котором отец заботливо держит мальчика за крохотную ножку. «Александр! Спасибо тебе родная Мария за это чудо», — подписал растроганный отец.

Мария Зубкова родила ребенка ФОТО: Instagram

Спортсмен также отметил, что мальчик появился на свет с богатырскими размерами — его рост составляет 57 сантиметров, а вес — четыре килограмма. Новорожденного уже поздравила певица Анна Седокова, звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин и другие российские знаменитости.

Отметим, что еще вчера бывшая жена солиста «Иванушки International» намекала, что вот-вот родит. Она опубликовала снимок с животом и подписала: «Ждем 99,9%». Всю беременность Мария была достаточно активной: они с мужем то и дело выезжали на совместные прогулки, а также путешествовали.

Многие поклонники подозревали о беременности модели и телеведущей, хотя она до последнего пыталась сохранить интригу. Раньше звезда активно публиковала весьма откровенные снимки и не стеснялась оголяться, но последние несколько месяцев подобных кадров в ее микроблоге стало значительно меньше.

Счастливые Зубковы ФОТО: Instagram