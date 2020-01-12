Певица Пинк пожертвовала крупную сумму на спасение лесов

Артистка никогда не скупилась в благотворительных начинаниях. Пинк не смогла пройти мимо катастрофы, бушующей в Австралии, и решила лично поучаствовать в борьбе с жестокой стихией, пишет ТНТ Music.
На территории Австралии уже несколько месяцев не утихают страшные пожары. За это время огонь уничтожил около четырех миллионов гектаров лесов, унес жизни сотен тысяч обитавших в них животных и почти двух десятков людей. Пожарные службы страны борются со стихией, но пока победить ее не удалось. Огонь охватил столь большие площади, что горящие леса стали видны из космоса.
Узнав о масштабной катастрофе, многие знаменитости захотели помочь австралийцам. Своё небезразличие уже выразили Селена Гомес, Ким Кардашьян, Кайли Миноуг и другие звезды. А Пинк захотела поучаствовать не только словом, но и делом. Артистка пожертвовала полмиллиона долларов на тушение пожаров и призвала других также не оставаться в стороне. В переводе на рубли сумма составляет около 35 миллионов.
I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️
Пинк уже много лет активно занимается благотворительностью. Например, она – один из знаменитых членов организации PETA, борющейся за права животных, и компании Save The Children, осуществляющей защиту детей во всём мире. Певица не впервые участвует и в борьбе с природными катастрофами – ранее она также жертвовала многотысячную сумму на помощь пострадавшим от пожаров в австралийском штате Виктория.