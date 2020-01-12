Певица Пинк пожертвовала крупную сумму на спасение лесов

На территории Австралии уже несколько месяцев не утихают страшные пожары. За это время огонь уничтожил около четырех миллионов гектаров лесов, унес жизни сотен тысяч обитавших в них животных и почти двух десятков людей. Пожарные службы страны борются со стихией, но пока победить ее не удалось. Огонь охватил столь большие площади, что горящие леса стали видны из космоса.

Узнав о масштабной катастрофе, многие знаменитости захотели помочь австралийцам. Своё небезразличие уже выразили Селена Гомес, Ким Кардашьян, Кайли Миноуг и другие звезды. А Пинк захотела поучаствовать не только словом, но и делом. Артистка пожертвовала полмиллиона долларов на тушение пожаров и призвала других также не оставаться в стороне. В переводе на рубли сумма составляет около 35 миллионов.