Плющенко подарил Рудковской очень дорогие драгоценности на юбилей знакомства

37-летний фигурист Евгений Плющенко сделал 45-летней Яне Рудковской дорогой презент на юбилей знакомства. Сегодня, 12 января, блондинка снова вспомнила об обстоятельствах встречи с Плющенко, а также поблагодарила спортсмена за роскошный подарок. Кроме того, Рудковская выложила архивные фотографии, сделанные буквально через 15 минут после знакомства с будущим мужем.

«12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 13 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале "Русская Зима" заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014. Фото сделаны после 15 минут нашего знакомства, некоторые публикуются впервые. P.S. Спасибо, что ты есть у меня, спасибо за роскошный подарок, и я хочу нам пожелать, чтобы наша мечта в этом году превратилась в реальность», — написала Рудковская в своем аккаунте в социальной сети Instagram.