Браво, Маэстро! Раймонд Паулс отмечает 84-летний юбилей

Раймонд Паулс, по традиции, проведет свой праздник на сцене концертного зала «Дзинтари». Вместе с Биг-Бэндом Латвийского радио и исполнителем Даумантом Калининем он представит свою новую программу «Южные акварели» (Dienvidu akvareļi).

Галерея: Юбилей Раймонда Паулса

Уже сложилась прекрасная традиция, что главным подарком для музыканта в этот день являются аплодисменты, которые вот уже на протяжении нескольких десятков лет звучат и радуют его сердце. Ведь Маэстро один на один с роялем завоевал любовь миллионов слушателей во всем мире.

Раймонд Паулс продолжает активную творческую деятельность.

В 2016 году свой юбилей Маэстро отпраздновал не только на рижской сцене, но и в московском «Крокус Сити Холле», где гостями концерта стали Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Шарип Умханов, Интарс Бусулис, Светлана Лобода и другие.

Со сцены звучали самые популярные хиты Маэстро: «Вернисаж» в исполнении Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле, «Я вышла на Пикадилли», «Старинные часы», «Я тебя рисую», «Листья желтые».

Эффектным завершением концерта стало исполнение Аллой Пугачевой легендарной песни «Миллион алых роз».

Весной 2016 года Раймонд Паулс был награжден орденом Трех звезд II степени, а в сентябре в Большой гильдии состоялось по-настоящему значимое событие: на одной сцене выступили две легендарные личности ныне покойный выдающийся дирижер Марис Янсонс и композитор Раймонд Паулс.

Раймонд Паулс – композитор мирового уровня, и Латвия по-настоящему может им гордиться,

– сказал тогда журналистам Янсонс.

Марисс Янсонс и Раймонд Паулс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В интервью порталу Apollo Раймонд Паулс подчеркнул, что до сих пор может собирать концертные залы.

«Я до сих пор могу привлечь на свои концерты публику», – отмечает Паулс.

Конечно, многое для его популярности делает желтая пресса, которая пишет всевозможные вещи про композитора.

«Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут» – пояснил он.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге, в микрорайоне Ильгюциемс.

За свою творческую жизнь написал несколько сотен песен, музыку для театра и кино, мюзиклов, стал выдающимся джазовым пианистом и дирижером.

Он также занимался политической деятельностью: был министром культуры, советником президента Латвии и депутатом Cейма. Паулс является кавалером российского ордена Почета.

В разговоре с журналистом Apollo Раймонд Вольдемарович вспомнил, как в 80-е годы он вместе с преимущественно латышскими артистами дал целых 20 концертов в одном из залов Москвы.