Известная модель выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

По его данным, инцидент произошел около 4 часов утра, когда девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова.

По информации Telegram-канала Mash, Пунтус упала с высоты третьего этажа. Скорую вызвал случайно оказавшийся рядом дорожный рабочий. Мужчина попытался ее поднять, но увидел, что у Ксении сильно повреждена нога.