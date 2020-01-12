Maruv обратилась к поклонникам за помощью: воры обчистили автомобиль певицы

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Из ее автомобиля вытащили сумку с документами и новогодние подарки, пишет News.ru.
Только что у меня украли из машины сумку с документами, со всеми новогодними подарками, со всем, так сказать, барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42, в Киеве и видели, что кто-то бежит с сумкой под крокодила, сообщите мне или моему директору,
— призвала к помощи подписчиков певица в Instagram.
Анна Корсун также разместила изображение сумки и призвала откликнуться очевидца ограбления. Она добавила, что важна любая информация, даже если кто-то может опознать человека, идущего с этой сумкой, или найдет ее в своем дворе. Ограбление произошло 11 января.