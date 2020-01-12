Maruv обратилась к поклонникам за помощью: воры обчистили автомобиль певицы

Только что у меня украли из машины сумку с документами, со всеми новогодними подарками, со всем, так сказать, барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42, в Киеве и видели, что кто-то бежит с сумкой под крокодила, сообщите мне или моему директору,