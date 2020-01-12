Актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Сыгравший роль агента под прикрытием в первом сезоне криминальной истории «Во все тяжкие» актер совершил каминг-аут время эфира шоу Джима Джефферса. Куоллс рассказал, что больше не может скрывать правду и переживать, как к этому отнесутся окружающие.

Я гей и был геем всё это время. Беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру, я уже устал,

Ди Джей Куоллсу 41 год. За свою карьеру ему удалось сняться более чем в 50 фильмах и сериалах. В копилке его работ такие популярные сериалы, как «Теория большого взрыва», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Меня зовут Эрл», «Остаться в живых», «Клиника», «Нация Z», «Фарго», «Во все тяжкие». Актёр снимается и в полном метре.