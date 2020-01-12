Федор Бондарчук оказался злостным неплательщиком

Когда-то Федор Бондарчук оформил в одном из банков потребительский кредит на 150 тысяч евро под 14 процентов годовых. Кредит он не выплатил, правда, в это время и банк обанкротился.

Тем не менее, с недобросовестных заемщиков деньги взыскивают. Делом Бондарчука занимается Симоновский районный суд Москвы. По информации СМИ, эти деньги режиссер мог вложить в работу над фильмами.

Однако известно, что не так давно Федор Бондарчук купил элитное жилье в центре столицы, называется и его стоимость — 1,3 миллиона евро, а также в немалую сумму вылилась его свадьба с Паулиной Андреевой.