Федор Бондарчук оказался злостным неплательщиком

Когда-то Федор Бондарчук оформил в одном из банков потребительский кредит на 150 тысяч евро под 14 процентов годовых. Кредит он не выплатил, правда, в это время и банк обанкротился.
Тем не менее, с недобросовестных заемщиков деньги взыскивают. Делом Бондарчука занимается Симоновский районный суд Москвы. По информации СМИ, эти деньги режиссер мог вложить в работу над фильмами.
Однако известно, что не так давно Федор Бондарчук купил элитное жилье в центре столицы, называется и его стоимость — 1,3 миллиона евро, а также в немалую сумму вылилась его свадьба с Паулиной Андреевой.
К судебному процессу подключены юристы режиссера. Им удалось снизить размер неустойки — если истец изначально выставил претензии к режиссеру на 184 тысячи евро, то сейчас сумма иска — 165 тысяч.