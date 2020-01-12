Ученые призывают пить зеленый чай, а не черный. Вот почему...

Группа исследователей из Пекинского объединенного медицинского колледжа под руководством Дунфэна Гу предприняла очередную попытку разобраться в том, как чай влияет на здоровье людей. Для этого ученые взяли выборку из 100 902 китайцев в возрасте 16–74 лет, которые ранее не страдали болезнями сердца или онкологическими заболеваниями, и в течение семи лет следили за их здоровьем.

Количество употребляемого чая оценивали с помощью опросников, при этом учитывали только китайский чай вне зависимости от типа приготовления и крепости заварки.

Участников исследования разделили на две группы: те, кто пьет чай редко или никогда (до трех чашек в неделю), и любителей чая (три и более чашек в неделю).

Вторых оказалось всего 31,6%, причем чаще они были курящими мужчинами, которые употребляли алкоголь. Среди них почти половина были приверженцами зеленого чая, 8% пили черный чай, а 43% — ароматизированные чаи.

Оценивая риск развития сердечно-сосудистых болезней, исследователи учитывали пол, возраст, регион проживания, место жизни (город или деревня), уровень образования, семейную историю заболеваний, курение, употребление алкоголя, физическую активность, тип питания, индекс массы тела и состояние сердечно-сосудистой системы.

С учетом всех этих факторов у людей, которые пили чай регулярно, риск заболеть атеросклерозом, инсультом и ишемической болезнью сердца оказался примерно на 20% ниже, чем у тех, кто пил чай редко или никогда.

Риск смерти у любителей чая был ниже на 15%, а сердечно-сосудистые заболевания у них в среднем развивались позже: например, атеросклероз — на 1,41 года. За счет этого ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет выросла на 1,26 года.