Ученые призывают пить зеленый чай, а не черный. Вот почему...

Китайские ученые выяснили, что любители чая в среднем реже болеют атеросклерозом, инсультом и сердечной недостаточностью, а также живут дольше, чем те, кто пьет чай редко или не пьет совсем. Обнаруженная корреляция, однако, сильнее для мужчин, чем для женщин, и для любителей зеленого чая, а не черного.
Группа исследователей из Пекинского объединенного медицинского колледжа под руководством Дунфэна Гу предприняла очередную попытку разобраться в том, как чай влияет на здоровье людей. Для этого ученые взяли выборку из 100 902 китайцев в возрасте 16–74 лет, которые ранее не страдали болезнями сердца или онкологическими заболеваниями, и в течение семи лет следили за их здоровьем.
Количество употребляемого чая оценивали с помощью опросников, при этом учитывали только китайский чай вне зависимости от типа приготовления и крепости заварки.
Участников исследования разделили на две группы: те, кто пьет чай редко или никогда (до трех чашек в неделю), и любителей чая (три и более чашек в неделю).
Вторых оказалось всего 31,6%, причем чаще они были курящими мужчинами, которые употребляли алкоголь. Среди них почти половина были приверженцами зеленого чая, 8% пили черный чай, а 43% — ароматизированные чаи.
Оценивая риск развития сердечно-сосудистых болезней, исследователи учитывали пол, возраст, регион проживания, место жизни (город или деревня), уровень образования, семейную историю заболеваний, курение, употребление алкоголя, физическую активность, тип питания, индекс массы тела и состояние сердечно-сосудистой системы.
С учетом всех этих факторов у людей, которые пили чай регулярно, риск заболеть атеросклерозом, инсультом и ишемической болезнью сердца оказался примерно на 20% ниже, чем у тех, кто пил чай редко или никогда.
Риск смерти у любителей чая был ниже на 15%, а сердечно-сосудистые заболевания у них в среднем развивались позже: например, атеросклероз — на 1,41 года. За счет этого ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет выросла на 1,26 года.
Разделив выборку на подгруппы, исследователи обнаружили, что воздействие чая зависит от множества факторов. Например, корреляции оказались сильнее всего у мужчин, а у женщин достоверно снижается риск только атеросклероза и ишемической болезни сердца, но не инсульта или смерти. Дело, однако, может быть в том, что мужчин-любителей чая в выборку попало больше, чем женщин.