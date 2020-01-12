В Сети обсуждают новый снимок Екатерины Андреевой в купальнике

Под постом Екатерина написала длинный текст. В нем она размышляет о красоте гор и делится познаниями в истории. На кадре звезда «Первого канала», одетая в слитный купальник черно-голубого цвета, позирует, повернувшись спиной. Женщина наслаждается природой и горячими источниками.

Подписчики сразу отреагировали на фото Андреевой. В комментариях они сделали множество комплиментов их кумиру: «Симпатичная девушка, смотритесь совсем как молодая школьница лет 17, все модно идет Вам, замечательно», «Прям очень! Посты оригинальны и интересны! Вы классная», «Я знаю, что такое 3 эфира в день, это колоссальная нагрузка, даже если у тебя есть редакторы. Екатерина и в кадре красавица, и на отдыхе богиня. Настоящий человек умеет всё», «Вам пора запускать свою передачу про путешествия. Всегда интересно читать». Кроме этого, поклонники отметили отличную фигуру 58-летней ведущей.