Как слово «спасибо» звучит на разных языках мира: интересная подборка

ЮНЕСКО и ООН инициировали немало праздников, которые должны напоминать людям о ценности хороших манер и вежливости. Среди них – Международный день благодарности, который ежегодно отмечают 11 января.

Впервые слово «спасибо» было зафиксировано во французском словаре 1586 года. В каждом языке и диалекте нашелся свой аналог, чтобы выразить благодарность. Поэтому к празднованию этого праздника приобщаются едва ли не все государства мира. Во многих странах принято в это время устраивать ярмарки, фестивали, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Кроме этого, выпускают особые открытки, которые охотно покупают тысячи путешественников.