Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за помощь в борьбе с алкоголем

Речь адресовалась другой голливудской знаменитости – Брэдли Куперу. Именно он поддержал Брэда и показал своим личным примером, как можно преодолеть пагубное пристрастие. Купер тоже имел проблемы с алкоголем, но смог успешно их преодолеть, и не употребляет спиртное уже 16 лет. По признанию мужчины, если бы он вовремя не остановился, то вся жизнь была бы разрушена.