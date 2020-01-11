Сб, 11.01.2020
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Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за помощь в борьбе с алкоголем

Брэдли Купер и Брэд Питт

ФОТО: Jamie McCarthy/AFP

Как известно, одним из моментов биографии знаменитого голливудского актера Брэда Питта является период, когда у него были серьезные проблемы с алкоголем. Недавно он снова упомянул об этом и высказал благодарность актеру, который вдохновил его своим примером и помог справиться с зависимостью, пишет Kleo.ru.

Слова благодарности Питт произнес на мероприятии, связанном с вручением наград Национального совета кинокритиков США. Актер был отмечен за исполнение лучшей мужской роли в кинокартине «Однажды в Голливуде».

Речь адресовалась другой голливудской знаменитости – Брэдли Куперу. Именно он поддержал Брэда и показал своим личным примером, как можно преодолеть пагубное пристрастие. Купер тоже имел проблемы с алкоголем, но смог успешно их преодолеть, и не употребляет спиртное уже 16 лет. По признанию мужчины, если бы он вовремя не остановился, то вся жизнь была бы разрушена.

Брэд Питт и Брэдли Купер

ФОТО: Evan Agostini/AP

Ранее Брэд упоминал о посещении встреч Анонимных Алкоголиков. По словам знаменитости, это тоже существенно помогло ему в преодолении зависимости. На этих мероприятиях артиста впечатлила честность и открытость присутствовавших на них людей.

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