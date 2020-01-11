ТОП-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Музыка – дело прибыльное, что и доказывают доходы известных певцов, композиторов. Исполнители из первой десятки за год 2019 в сумме заработали более миллиарда долларов.

1. Тейлор Свифт, $185 миллионов

Топ самых богатых музыкантов второй раз за пятилетку возглавила 29-летняя американская певица Тейлор Свифт. Она за год заработала 185 миллионов долларов. Доход красотке принесли продажи альбома Lover, рекламные контракты и концертный тур, ставший самым кассовым в истории США. А еще она успела сняться в экранизации мюзикла «Кошки».

2. Канье Уэст, $150 миллионов

Супруг Ким Кардашьян заработал за год 150 миллионов долларов. И хотя он серьезно ударился в религию и почти стал проповедником, карьера рэпера все равно развивается. В прочем, как и проект с дизайном одежды.

3. Эд Ширан, $110 миллионов

Третье место у британца Эда Ширана, который заработал 110 миллионов долларов на гастрольных турах. Его песни зажигательны и лиричны, потому и нравятся они многим.

4. The Eagles, $100 миллионов

Рок-группа The Eagles продолжает гастролировать по США. Правда, новых хитов как-то не очень много. Но это не помешало им попасть на четвертую строчку чарта самых богатых музыкантов.

5. Элтон Джон, $84 миллионов

Британский музыкант Элтон Джон в этом году получил целый байопик о себе, но гастролировал немного и новых альбомов не выпускал.

6 и 7 места – Jay-Z и Бейонсе, $81 миллион

Парочка успела за год заработать по 81 миллиону долларов, что позволило им занять 6 и 7 места соответственно.

8. Drake, $75 миллионов

Канадский певец, рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель поработал на славу. Точнее, на 75 миллионов долларов.

9. Diddy, $70 миллионов

Еще один рэпер занял девятое место, заработав 70 миллионов.

10. Metallica, $68,5 миллионов