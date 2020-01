Ксения Собчак рассказала, где для нее лучшее место на планете

View this post on Instagram

“Статуя @myarcticexplorer” Первый раз я приехала в Курш в далеком 98 году,еще из Питера. Жили в дешевом отеле на самом низком уровне с двоюродной сестрой и компанией безумных сноубордистов.Они и поставили на доску. С тех пор каждый год я ездила в горы,обьездила кучу мест ,но Курш по-прежнему лучшее место на Земле. Последние несколько лет я сюда не ездила по определенным причинам,а вот вернулась-и абсолютное счастье! Да,контингент меняется,все больше бизнесменов из нефтеуганска и сургута,давно нет чиновников ( после кейса «директор ФСО генерал Муров в Манжуаре»,а за соцгруппу «олигархи» отвечают буквально несколько оставшихся в строю человек. Просто одни люди замечают тут «пафос» и «безумные цены», а другие(мы) лучшие горные трассы и лучшие гостиницы с важной опцией «ski-out” Минус тут только один : мистический срачный грипп ,который живет только тут и отнимает стабильно два дня катания,но и пару кг. Ваще считаю что маркетинг Куршавеля должен строиться учитывая это проклятье : «катание+детокс» . И да,Куршавель это банально и уже вроде как сентропе пошло,и я согласно,НО (!!) задам вопрос горнолыжникам-а ГДЕ? ГДЕ Лучше кататься? И где есть соединение трех важных вещей: 1)Где есть длиннее и разнообразнее цепочки гор (3 долины и самая длинная протяженность трасс в Европе) 2) где можно прямо на лыжах выехать на трассу? 3)где еще есть вкусные,иногда мишленовские как «ле буит», рестораны на горе? Сразу оговорюсь : В Аспене чертов поезд до трасс, и их сильно меньше хоть городок симпатичный. В Аспене супергород ,но три долины полностью отделены друг от друга и еще к тому же чувствуешь высоту. Картина дампецио-классно,но всегда очень людно и тоже проблема с едой. Все остальное типо Вальдезер,Шамани ,Тироль даже не упоминаю так как совсем неконкурентно по всем перечисленным параметрам ! Может вы реально знаете что-то лучше? Горнолыжники,отзовитесь?!