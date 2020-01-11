Ксения Собчак рассказала, где для нее лучшее место на планете

Своему отпуску она посвятила несколько постов в Instagram. Судя по записям в соцсети, светская львица счастлива.

Первый раз я приехала в Курш в далеком 98 году, еще из Питера. Жили в дешевом отеле с двоюродной сестрой и компанией безумных сноубордистов. Они и поставили на доску. С тех пор каждый год я ездила в горы, объездила кучу мест, но Курш по-прежнему лучшее место на Земле,

— сообщила она подписчикам.

Отметила телеведущая и тот факт, что за последние годы публика на курорте очень сильно изменилась. Здесь не стало чиновников, зато активно приезжают бизнесмены из Нефтеюганска и Сургута.

«Последние несколько лет я сюда не ездила по определенным причинам, а вот вернулась — и абсолютное счастье! Да, контингент меняется, все больше бизнесменов из Нефтеюганска и Сургута, давно нет чиновников».

Ксения считает, что Куршевелю как курорту нет равных, как в части трасс так и удобств для туристов. В том числе — прекрасного питания.