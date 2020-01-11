Как сложилась жизнь Дарьи Клюкиной после «Холостяка»

Но, к сожалению, в разгар проекта 23-летняя Дарья поняла, что не испытывает чувств к главному герою, и решила уйти из шоу. У многих телезрителей данное решение вызвало уважение, потому что это доказывало то, что девушка действительно пришла на «Холостяк» в поисках любви, а не популярности.

Спустя год стартовал новый сезон популярного шоу. В этот раз 20 красавиц пришли бороться за сердце Егора Крида. И одной из участниц оказалась уже знакомая многим Дарья Клюкина.

Телезрители были удивлены и одновременно рады ее появлению. И в этот раз наша героиня сумела продержаться в проекте до самого финала и стала победительницей. После этого популярность Даши взлетела до небес.

Вскоре после окончания шоу стало известно, что Егор и Даша не встречаются. Личная жизнь для победительницы «Холостяка» отошла на второй план, потому что ее карьера резко пошла вгору.

За пару лет блог Дарьи Клюкиной вырос до 2 млн подписчиков. Девушка стала очень востребованной моделью и медийной персоной. Круг общения простой девушки, родом из небольшого городка Карпинск Свердловской области, сильно изменился.

Светские мероприятия, сотрудничество с люксовыми брендами и поездки за границу открыли для девушки новый мир возможностей. Так, обсуждая очередной рекламный контракт, звезда «Холостяка» познакомилась со своим будущим мужем — миллионером Владимиром Чоповым.

В феврале 2019 года модель поделилась радостной — она стала невестой! А уже осенью пара сыграла шикарную свадьбу в Италии. Среди гостей было много знаменитостей. Гостей молодоженов развлекал Николай Басков и Дима Билан.