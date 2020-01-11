Пентхаус за шесть миллионов евро и отголоски Чернобыля. ТОП-10 фактов о загадочном рижском районе Агенскалнсе
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Возможно, Агенскалнс - самое стильное, уютное и колоритное место для проживания в Риге. Тот, кто живет в этом микрорайоне, говорит об этом с нескрываемой гордостью, пишет Русский TVNET.
Хипстерские вечеринки, архитектурный "микс" из исторических деревянных построек и современных многоэтажек, наш собственный "писающий мальчик", цветущая в декабре сакура и богатая история, увековеченная в легендарных фильмах...
Галерея: Центр Пардаугавы - Агенскалнс
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