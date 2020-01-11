Не мягкостью единой: как выбрать вкусную хурму

И не зря эту вкуснятину прозвали пищей богов. Именно так ее название звучит в переводе с латыни. Плоды хурмы действительно отличаются от других натуральных сладостей очень специфическим, но потрясающим уникальным вкусом.

Дети любят называть чудо-фрукт сладкой помидоркой. А большинство взрослых не отказались бы полакомиться плодами сочной хурмы, какое бы название ей ни дали. Ведь вкусовые свойства хурмы бесспорно хороши.

И хотя хурму большинство привыкло употреблять в сыром виде, из нее также можно готовить множество вкусняшек: варенье, джемы, салаты и соусы, печенье, оладья, диетические десерты и даже напитки.

Биологи делят все сорта хурмы на две группы: контрастные и варьирующие. С первой группой всё просто, эти сорта всегда можно узнать по четким характеристикам. А вот свойства варьирующихся сортов зависят от того, при каких условиях они образовались.

Плоды хурмы без семян не теряют и не меняют цвет мякоти, когда созревают. И терпкость в них полностью исчезает только после дозревания при низкой температуре. Мякоть же по консистенции начинает напоминать желе.

Плоды этих же сортов, но с семенами уже на дереве отличаются сладкой мякотью, которая темнеет аж до темно-коричневых оттенков. А еще у них много косточек. К ним оносится группа корольковых, которуе еще называют шоколадным сортом.

Но как же не ошибиться при выборе действительно вкусной хурмы? Определять только по мягкости фрукта нельзя. Если плод твердоват — это еще не значит, что он не сладкий.Чтобы понять, какая хурма зрелая, нужно внимательно посмотреть на цвет плодов. Выбирай от яркого оранжевого до темно-коричневого с сухими листочками коричневого цвета. А также присмотрись к коричневым полосочкам на кожице хурмы. Чем больше их, тем плод слаще.