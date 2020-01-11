Пять русских красавиц, которые ушли из жизни в 2019 году

Ольга Пантюшенкова (44 года)

В 1990-х годах эта красавица взбудоражила всех европейских модельеров. Она могла бы стать топ-моделью, но этот бизнес, да и вообще слава, быстро ей надоели. В последние годы жизни Ольга совсем выпала из медиапространства: не давала интервью журналистам, и никто о ней ничего не знал, кроме того, что она так и не наладила свою личную жизнь. Пантюшенкова жила с матерью, которая и поддерживала Ольгу все то время, пока она боролась с онкологией.

Ирина Цывина (55 лет)

Российской актрисы не стало в апреле 2019 года. Она много лет снималась в кино, но молодое поколение помнит ее по культовому сериалу «Кадетство». Последняя работа в ее фильмографии – сериал «Мертвое озеро», вышедший на онлайн-платформе ТНТ-Премьер. В свое время она была возлюбленной журналиста Влада Листьева, убитого 1 марта 1995 года. Однако, своей главной любовью она всегда считала Евгения Евстигнеева, который был ее вторым супругом. В конце жизни Цывина переосмыслила свои приоритеты и готовилась к уходу в монастырь, но внезапно скончалась из-за проблем с сердцем.

Жанна Рассказова (29 лет)

В свои годы девушка уже успела стать известным диджеем, моделью и блогером. В своем микроблоге она давала советы о тренировках и правильном питании. Вся ее жизнь была наполнена счастьем, весельем и бодрой музыкой. К сожалению, в последние годы ей пришлось принимать много лекарств, и организм молодой красивой девушки просто не выдержал. В конце прошлого лета Жанны не стало…

Юлия Началова (38 лет)

Резкая и неожиданная кончина популярной певицы Юлии Началовой стала главным медиасобытием 2019-го. Поп-звезда скончалась от сепсиса всего за несколько дней. Перед этим у нее обнаружили сахарный диабет и подагру. Юлия была не только талантливой певицей, но и замечательным человеком, отзывчивым другом. У всех, с кем Началова общалась, остались о ней только отличные воспоминания.

Элина Быстрицкая (91 год)