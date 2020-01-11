Скрывает возлюбленного: с кем самая сексуальная ведущая Первого канала собралась в отпуск?

Яна Кошкина выделила себе на отпуск всего пять дней, и не хочет два дня проводить в дороге. Поэтому она и ее неизвестный спутник в настоящий момент стоят перед сложным выбором: лететь или не лететь в теплые края.

Подписчики Яны Кошкиной не понимают почему она продолжает скрывать имя своего возлюбленного, но, возможно, причина ее скрытности в том, что ее сердечный друг женат? Наиболее частыми являются слухи о том, что у актрисы роман с Гариком Мартиросяном, который обещал девушке расстаться с женой, но так и не решился на этот шаг.