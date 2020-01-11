Скрывает возлюбленного: с кем самая сексуальная ведущая Первого канала собралась в отпуск?

Актриса попросила совета у своих подписчиков в социальных сетях, чтобы выбрать лучшее место для отдыха, и проговорилась, что собирается отправиться туда не в одиночестве, пишет sm-news.ru.
Яна Кошкина выделила себе на отпуск всего пять дней, и не хочет два дня проводить в дороге. Поэтому она и ее неизвестный спутник в настоящий момент стоят перед сложным выбором: лететь или не лететь в теплые края.
Подписчики Яны Кошкиной не понимают почему она продолжает скрывать имя своего возлюбленного, но, возможно, причина ее скрытности в том, что ее сердечный друг женат? Наиболее частыми являются слухи о том, что у актрисы роман с Гариком Мартиросяном, который обещал девушке расстаться с женой, но так и не решился на этот шаг.
Еще больше сплетни о том, что тайным возлюбленным Яны Кошкиной является Мартиросян подтверждаются тем, что и она, и комик, и его жена праздновали Новый год раздельно. Если бы у артистки были отношения с Тимуром Батрудиновым, то не было бы смысла скрывать их поскольку все уже привыкли к многочисленным романам артиста.