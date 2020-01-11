Доказано: женщины водят автомобиль лучше мужчин

Очередное исследование Центра безопасности дорожного движения Мексики обнаружило, что женщины водят гораздо безопаснее и реже попадают в ДТП. Только 29% всех аварий происходят по вине женщин.

Вот ТОП-7 советов, как водить безопаснее:

1. Никаких телефонов!

Хотя женщины считаются более способными к многозадачности, чем мужчины, говорить по телефону за рулём всё же не стоит. 15–20% всех ДТП происходят из-за использования мобильных устройств. Даже функция hands-free не гарантирует безопасности, поскольку отвлекает внимание водителя.

2. Ремень безопасности идёт всем

Мужчины на 10% реже пристёгивают ремень, чем женщины. Если вы начнёте застёгивать ремень каждый раз, когда садитесь в машину, через 21 дней это войдёт в привычку и станет автоматическим рефлексом.

3. Не забывайте о детях

Даже если вы просто собрались «сгонять в магазин», транспортировка детей должна проводиться в соответствии со всеми правилами безопасности. Очень часто автокресла устанавливаются неправильно, а многие вообще ими не пользуются. Это преступно по отношению к детям.

4. Соблюдайте скорость на разных полосах

Хотя шоссе обычно делятся на разные полосы скорости, многие это игнорируют. Если вы хотите ехать быстро или медленно, пожалуйста, выберите соответствующую полосу. Не становитесь причиной ДТП.

5. Используйте сигналы

Стопы и повороты придуманы не просто так. Используйте их по назначению, если не хотите создать аварийную ситуацию на дороге.

6. Ваш лучший друг — страховка

Закрыли ключи в машине? Пробили шину? Все эти вещи покрываются хорошей страховкой. Подберите полис, который наилучшим образом подходит именно вам.

7. Лучше поздно, чем никогда

Как известно, «поспешишь — людей насмешишь». На дороге всё ещё серьёзнее: не превышайте скорость и не подрезайте других, чтобы поскорее добраться до пункта назначения. Это банально, но самые страшные ДТП обычно происходят на самых высоких скоростях.