Юрист: писать даты в документах в 2020 году нужно полностью

Когда мы пишем дату документов в течение этого года, необходимо записать весь 2020 год следующим образом: 31.01.2020, а не 31.01.20 только потому, что кто-то может изменить его на 31.01.2000 или любой другой год по удобству. Эта проблема возникает только в этом году. Будьте осторожны!