Юрист: писать даты в документах в 2020 году нужно полностью

В соцсетях активно распространяют предостерегающую информацию о том, что с подписанием документов в наступившем году нужно быть предельно внимательными. К сожалению, мошенники зачастую пользуются сокращением цифр в своих корыстных целях.
Когда мы пишем дату документов в течение этого года, необходимо записать весь 2020 год следующим образом: 31.01.2020, а не 31.01.20 только потому, что кто-то может изменить его на 31.01.2000 или любой другой год по удобству. Эта проблема возникает только в этом году. Будьте осторожны!
– написал Алексей И. в соцсети.
В 2020 году следует быть особо бдительными при заполнении важных бумаг, пишет ПС.
Мошенничество с документами, их подделка и фальсификация чрезвычайно распространены. Целесообразно указывать в документах именно полную, а не краткую дату,
– говорит российский юрист и добавляет:
Безусловно, это не исключает на сто процентов возможность подделки даты, но значительно минимизирует риск. Даты, позволяющие вписать цифру или исправить их, например, единицу на четверку или тройку на восьмерку, в этом смысле самые опасные.