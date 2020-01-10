Американка родила близнецов дважды за год

Как сообщает местный телеканал WPTV-TV, Александрия Уоллистон родила в марте 2019 года двух мальчиков-близнецов. Детей назвали Марком и Малахием. Но не успела женщина освоиться с ролью матери, как вновь забеременела. Обследование во время беременности показало, что у женщины вновь будут близнецы. 27 декабря дети появились на свет.

Александрия призналась, что никогда и не предполагала, что может родить двойню, не то что подряд и все в течение одного года. Она рассказала, что у обеих ее бабушек должны были появиться в свое время близнецы. Но в обоих случаях женщины потеряли детей при родах.

Они будто послали мне этих детей с неба,

— резюмировала многодетная мать.