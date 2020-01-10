Американка родила близнецов дважды за год
В американском штате Флорида зафиксирован необычный случай: жительница города Уэст-Палм-Бич родила за год дважды, и оба раза это были близнецы, передает Life.
Как сообщает местный телеканал WPTV-TV, Александрия Уоллистон родила в марте 2019 года двух мальчиков-близнецов. Детей назвали Марком и Малахием. Но не успела женщина освоиться с ролью матери, как вновь забеременела. Обследование во время беременности показало, что у женщины вновь будут близнецы. 27 декабря дети появились на свет.
Александрия призналась, что никогда и не предполагала, что может родить двойню, не то что подряд и все в течение одного года. Она рассказала, что у обеих ее бабушек должны были появиться в свое время близнецы. Но в обоих случаях женщины потеряли детей при родах.
Они будто послали мне этих детей с неба,
— резюмировала многодетная мать.
Отметим, у женщины также есть трехлетняя дочь. Таким образом, в ее семье теперь пятеро детей. Хотя дома пока они не в полном составе, лишь недавно новорожденного Калеба выписали из отделения интенсивной терапии для новорожденных. Его брат-близнец Кайлен пока также находится под присмотром врачей. Когда все будут в сборе, семья запланировала провести большую вечеринку для родных и друзей.