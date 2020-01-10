Деми Роуз полностью разделась на видео ради подписчиков в Instagram

Красота в глазах смотрящего. В глазах 12 миллионов из вас! Спасибо. Я люблю вас,

На снимке Роуз позирует без одежды и белья, сидя на качели над ванной возле морского побережья. Звезда сидит спиной к камере, повернув к ней лицо и прикрыв обнаженную грудь руками.

"Какой красивый вид", "Да, дорогуша, нас здесь 12 миллионов, и мы все пришли ради красивого пейзажа", "Тело – супер", "Я определенно заинтересован происходящим", "Ты просто ангел", "Горячая штучка", "Красотка", – пишут пользователи сети в комментариях под фото.