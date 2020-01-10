Что делать, если укусила собака

К сожалению, большинство считает, что опасен укус только того животного, которое брызжет слюной и ведет себя агрессивно. Ошибочно и мнение, что опасные только бродячие животные, но не домашние. Наконец, и это вызывает наибольшее удивление, страх перед вакцинацией преобладает опасения заболеть неизлечимой болезнью.

Бешеные собаки действительно ведут себя агрессивно, у них сильное слюноотделение, хриплый лай. Но беда в том, что эти симптомы проявляются только через неделю после заражения. Так что, не следует успокаиваться, если вас укусила здоровая с виду собака. С кем она общалась – неизвестно. Во всяком случае, укусившую собаку рекомендуется изолировать на 10 дней, даже если есть справка от ветеринара.

Симптомы бешенства

Не относитесь к укусу пренебрежительно! Тем более, что симптомы бешенства могут не проявляться очень долгое время. Что же происходит после укуса:

Ранка рубцуется и весь инкубационный период вас ничто не беспокоит. Продолжается это от 10 дней до 1 года, но чаще всего 1-3 месяца.

Рубец начинает напоминать о себе зудом, болью, припухлостью. Затем появляется раздражительность, непонятное чувство страха, исчезает аппетит, сон наполняется кошмарами.

Проходит 2-3 дня, и депрессия сменяется возбуждением. Появляется одышка, учащается сердцебиение, сильно выделяется слюна.

При появлении симптомов водобоязни поставить диагноз уже не трудно. Даже при упоминании о воде возникают спазмы мышц глотки. Хочется пить, но невозможно этого сделать.

Лицо краснеет, искажается, как будто человек увидел что-то ужасное.

Начинаются приступы бешенства: человек может громить все, что попадет под руки, кусаться, царапаться, бесится, одним словом.

Последняя стадия – смерть от остановки сердца или дыхания.

Вакцина от бешенства

Человечество знакомо с бешенством тысячелетия. Но помните, что лекарства от этого заболевания не существует. Все заболевшие умирают. Единственным спасением от этого страшного заболевания является вакцинация.