Мужские правила ужина на первом свидании

Обычно на первое свидание мы приводим девушку на обычный ужин в ресторане.

Девушка должна быть первой. Во всем

Она первая залезает в машину или трамвай, первая заходит в ресторан и первая озвучивает заказ. Она же первая жадно накидывается на корзиночку с хлебом. А если тебе почему-то принесли блюдо раньше, чем ей, дождись, пока официант поставит тарелку с едой и перед девушкой.

Не заказывай салат!

Согласно опросу, проведенному газетой Daily Mail, каждая пятая женщина считает, что мужчина, заказавший исключительно салат, — слабак. Мясо по-прежнему считается самой мужественной едой.

Перед тем как заказать мясо, убедись, что твоя спутница не вегетарианка. Вряд ли она захочет иметь дело с кровожадным убийцей.

Сбавь скорость

Мужчины едят быстрее женщин, так уж в природе повелось. Это не тот случай, постарайся есть медленнее. В смысле, не как в замедленной съемке, а просто медленнее. В конце концов, ты сюда не есть пришел, а послушать про то, как симпатичная девушка, сидящая напротив, ненавидела ходить на лыжах на уроке физкультуры в старших классах. Ну и другие такие же невероятно интересные истории из ее биографии.

Задавай вопросы

«Скажи, а лыжи у вас были на ручных креплениях или автоматических?» Эти и другие вопросы дадут девушке понять, что она интересна тебе ничуть не меньше, чем стейк, томно раскинувшийся перед тобой на тарелке.

И обязательно отзеркаливай вопросы. Например, если спутница спросит: «Тебе не кажется, что в мире нет ничего симпатичнее длинношерстных морских свинок?» — отвечай: «Нет. А тебе?»

Максимум две порции алкоголя. Максимум

Одной порции алкоголя хватит, чтобы растопить лед (особенно если это глинтвейн), двух порций достаточно, чтобы вместе глупо похихикать. Третья пригодится, если ты хочешь подраться с другими посетителями бара за корзинки с хлебом и откровенно сообщить девушке, что ты на самом деле думаешь о ее лыжах.

Серьезно, мало кто способен сохранять здравый рассудок после третьей порции алкоголя. Не советуем на первом же свидании проверять, принадлежишь ли ты к этому избранному меньшинству.

Оплати счет

Даже если ты председательствуешь в обществе «Феминизм — путь к прогрессу», забудь об этом на один вечер. Оплата мужчиной счета по-прежнему остается базовым пунктом ухаживания за девушкой.