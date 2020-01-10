Бессменный ведущий сообщил о закрытии шоу «Сам себе режиссер» спустя 28 лет в эфире

О закрытии программы сообщил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что телеканал "Россия" и холдинг ВГТРК решили снять телешоу с эфира ко дню его рождения: передаче исполнилось 28 лет.

Друзья, в начале января случились два знаковых события. Первое: "Сам себе режиссеру" исполнилось 28 лет. Второе: телеканалом "Россия" и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимаю это. Как человек – принять его не могу. Сейчас мне хочется повторить слова, которыми я завершал каждую передачу: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы,

Шоу вытеснило развитие Интернета, блогеров и Youtube. Когда программа только начинала свой путь, у многих жителей не было видеокамер, а сам процесс записи был трудоемким. Отснятый материал люди записывали на видеокассеты и передавали их в редакцию. В настоящее время смешные видео из жизни может записать практически любой человек с помощью камеры на телефоне и опубликовать в Сети. В Интернете, в свою очередь, немало блогеров, которые регулярно делают обзоры самых забавных видеороликов.