Пт, 10.01.2020
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Эстонская актриса с возлюбленным вынуждены переехать из квартиры в Старом городе в Таллинне

Kristel Aaslaid.

ФОТО: Sander Ilvest

Новый год для эстонской актрисы и певицы Кристель Ааслайд и ее возлюбленного Маттиаса Наана начался тоскливо. Пара вынуждена съехать с уже полюбившейся уютной квартиры в Старом городе в Таллинне, пишет TV3 со ссылкой на Kroonika.

Аалайд и Наан планируют откладывать деньги, чтобы приобрести собственное жилье, так как двухуровневая квартира стала обходиться для них слишком накладно.

С тяжелым сердцем покинули свое гнездышко,

- подтвердила Кристель.

Но это всего лишь еще один шаг навстречу собственному дому. Останемся в центре города, потому что для нас это очень важно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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