Эстонская актриса с возлюбленным вынуждены переехать из квартиры в Старом городе в Таллинне

Новый год для эстонской актрисы и певицы Кристель Ааслайд и ее возлюбленного Маттиаса Наана начался тоскливо. Пара вынуждена съехать с уже полюбившейся уютной квартиры в Старом городе в Таллинне, пишет TV3 со ссылкой на Kroonika.
Аалайд и Наан планируют откладывать деньги, чтобы приобрести собственное жилье, так как двухуровневая квартира стала обходиться для них слишком накладно.
С тяжелым сердцем покинули свое гнездышко,
- подтвердила Кристель.
Но это всего лишь еще один шаг навстречу собственному дому. Останемся в центре города, потому что для нас это очень важно.