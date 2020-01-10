Пт, 10.01.2020
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Эстонский рэпер Reket пожертвует всю прибыль от нового альбома спасателям Австралии

nublu kontsert Noblessneri valukojas. Reket.

ФОТО: Rauno Liivand

Эстонский рэпер Reket решил сделать пожертвование на помощь с борьбой с пожарами спасательной организации в Австралии, пишет Sky.ee.

Музыкант опубликовал фото в Instagram, под которым поделился как хорошими, так и плохими новостями.

Хорошие новости в том, что Kulutuli номинирован на титул лучшего альбома 2019 года. Плохие новости - из-за пожаров в Австралии уже сгорело более 100 000 квадратных километров почвы и погибло более 500 000 000 лесных животных!

- написал рэпер.

Все средства, заработанные на стриминговых платформах альбомом Kulutuli, пожертвую крупнейшей в Австралии спасательной организации WIRES, которая занимается помощью живой природе, чтобы помочь уменьшить размах этого чудовищного пожара. Тебе нужно всего лишь нажать кнопку play в Spotify. А если тебе не нравится моя музыка, можешь сделать пожертвование напрямую @wireswildliferescue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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