Эстонский рэпер Reket пожертвует всю прибыль от нового альбома спасателям Австралии

Все средства, заработанные на стриминговых платформах альбомом Kulutuli, пожертвую крупнейшей в Австралии спасательной организации WIRES, которая занимается помощью живой природе, чтобы помочь уменьшить размах этого чудовищного пожара. Тебе нужно всего лишь нажать кнопку play в Spotify. А если тебе не нравится моя музыка, можешь сделать пожертвование напрямую @wireswildliferescue.