Эстонский рэпер Reket пожертвует всю прибыль от нового альбома спасателям Австралии

Эстонский рэпер Reket решил сделать пожертвование на помощь с борьбой с пожарами спасательной организации в Австралии, пишет Sky.ee.
Музыкант опубликовал фото в Instagram, под которым поделился как хорошими, так и плохими новостями.
Хорошие новости в том, что Kulutuli номинирован на титул лучшего альбома 2019 года. Плохие новости - из-за пожаров в Австралии уже сгорело более 100 000 квадратных километров почвы и погибло более 500 000 000 лесных животных!
- написал рэпер.
Все средства, заработанные на стриминговых платформах альбомом Kulutuli, пожертвую крупнейшей в Австралии спасательной организации WIRES, которая занимается помощью живой природе, чтобы помочь уменьшить размах этого чудовищного пожара. Тебе нужно всего лишь нажать кнопку play в Spotify. А если тебе не нравится моя музыка, можешь сделать пожертвование напрямую @wireswildliferescue.