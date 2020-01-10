В Сети обсуждают увеличившиеся губы Наташи Королевой

Фолловеры Королевой обратили внимание, что на снимке очень много ретуши: кожа "отшлифована", брови сделаны идеально четкими, а губы кажутся очень большими.

Некоторые заявили, что во внешности Наташи на этом снимке не заметно ничего натурального. Некоторые назвали губы артистки "варениками" и отметили, что они испортили ее лицо. Другие заступились за певицу, отметив, что это художественный снимок, который намеренно был отретуширован.