49 лет назад умерла Коко Шанель: правила жизни и мудрые цитаты известной француженки

Шанель научила женщин воле, целеустремленности и вооружила их верой в себя, не заставляя, при этом, отказываться от женственности и любви. Вся ее бурная и головокружительная судьба отражена в удивительных, хлестких афоризмах, на которые мадемуазель была щедра и горазда. Joinfo.com в день памяти Коко Шанель, скончавшейся 10 января 1971 года, предлагает вспомнить ее самые известные высказывания и правила жизни.

Переворот в моде – переворот в сознании

Довольно скучно в тысячный раз читать о том, что Шанель дала женщинам маленькое платье, деловой костюм, сумочку на цепочке и прочие милые тряпочки. А, и еще духи № 5! Но дело-то не в тряпочках. Что она подарила тем, у кого до сих пор не было права на самостоятельную жизнь – считалось, что она женщине не нужна?

Стиль Шанель – это не просто набор предметов и аксессуаров, это манифест независимой, путешествующей и хорошо зарабатывающей женщины, которая сама распоряжается судьбой и берет от жизни ровно то, что хочет взять. Когда Шанель придумала просторную пройму и новый крой, мужчины-кутюрье были раздражены:

– Зачем женщине такая пройма?

– Чтобы она могла свободно поднимать руки.

– Зачем ей поднимать руки?

Действительно, зачем? Единственное, что было нужно кукле, затянутой в корсет – это подавать лапку для поцелуя и жеманно складывать ее потом в изящных жестах где-то в районе живота. Она же не собирается голосовать, в самом деле?

Шанель как бренд

По сути, Коко сделала для женщин то же самое, что для мужчин сделал великий денди Бо Браммел. Он подарил джентльменам одежду для активной жизни и бизнеса, объяснив, что мужчина глупо выглядит в розовом бархате, атласных штанишках, пудреном парике, цветочках и кружевах.

Шанель объяснила женщинам, что душный стиль Великой Эпохи, главной приметой которого стала раскормленная, но затянутая самка, живущая для того, чтобы переодеваться 12 раз в день и обедать – тоже глупость. Каждая ее новая коллекция внедряла в сознание современников поразительную мысль: женщина, прежде всего, человек, ей должно быть удобно в ее платьях.

Быстрая игла и острое слово

Шанель отличалась удивительной деловой хваткой. Да, она жила полной жизнью – много любила и искренне страдала. И все, что было выстрадано, оставила в простых, но метких словах. Для французов красноречие всегда было таким же необходимым элементом кокетства и привлекательности, как и стиль в одежде.

Коко Шанель, 1969 ФОТО: Personalities/©2002 Credit:Topham Picturepoint

Стиль жизни

Лучшие вещи в мире бесплатны, второстепенные очень дороги.

Роскошь – не противоположность бедности, роскошь – противоположность вульгарности.

Есть те, кто богат, и те, у кого есть деньги.

Я пью шампанское только в двух случаях: когда я влюблена и когда нет.

Самый смелый поступок – думать самостоятельно.

Всегда верьте, что должно произойти что-то удивительное.

Если тебе грустно, нанеси еще помады и атакуй!

Успеха часто достигают те, кто знает, что неудачи не избежать.

Мода

Я не занимаюсь модой. Я сама – мода.

Мода уходит, стиль остается.

В платье ищите женщину. Нет женщины – нет платья.

Элегантность – это ограничения.

Женщина и мужчина

Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин. Ведь у женщин, среди прочего, есть мужчины.

Женщины всегда должны говорить мужчинам, что они большие, сильные, удивительные. На самом деле, женщины сильнее. Это только мое мнение, я не профессор.

Красота

Лучший цвет в мире – тот, который идет вам.

В двадцать с небольшим у тебя есть лицо, данное тебе от природы. В 50 то, которое вы заслужили.

Вы можете быть красивыми в тридцать, очаровательными в сорок и неотразимыми до конца своих дней.