Фигуристая Ким Кардашян в нижнем белье продемонстрировала аппетитные формы

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно замилувала детским снимком с сестрами, сейчас сделала неожиданный подарок своим поклонникам.
Звезда, которая довольно долго не публиковала откровенные снимки, в честь Нового года решила сделать исключение и опубликовала на своей странице Instagram весьма пикантное фото, пишет TCH.
На снимке знаменитость позирует в нижнем белье телесного цвета из собственной коллекции, демонстрируя все изгибы своей фигуры.
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Немного поздно, но с Новым годом,
- написала под снимком Кардашян.
Поклонники высоко оценили откровенное фото звезды, поскольку менее чем за пол часа его облюбовало почти 400 тысяч пользователей.
"Невероятная", "Богиня", "Ким, ты роскошная", - писали в комментариях подписчики знаменитости.