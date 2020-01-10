Пт, 10.01.2020
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Фигуристая Ким Кардашян в нижнем белье продемонстрировала аппетитные формы

Kim Kardashian.

ФОТО: BT/ADM/MPI/Capital Pictures/BT/ADM/MPI/Capital Pictures

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно замилувала детским снимком с сестрами, сейчас сделала неожиданный подарок своим поклонникам. 

Звезда, которая довольно долго не публиковала откровенные снимки, в честь Нового года решила сделать исключение и опубликовала на своей странице Instagram весьма пикантное фото, пишет TCH.

На снимке знаменитость позирует в нижнем белье телесного цвета из собственной коллекции, демонстрируя все изгибы своей фигуры.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Немного поздно, но с Новым годом,

- написала под снимком Кардашян.

Поклонники высоко оценили откровенное фото звезды, поскольку менее чем за пол часа его облюбовало почти 400 тысяч пользователей.

"Невероятная", "Богиня", "Ким, ты роскошная", - писали в комментариях подписчики знаменитости.

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