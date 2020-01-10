Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах

Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой. Во всех интервью артист рассказывает о том, как любит жену, благодарит ее за поддержку. У семьи есть романтическая традиция: периодически повторять клятвы верности в разных уголках планеты.

На этот раз церемония прошла на Мальдивах. Для важного события Анжелика выбрала скромное белое платье. Жених облачился в белоснежные брюки и рубашку.

Я стала твоей женой... уже в четвертый раз,

— поделилась эмоциями Анжелика.

Поклонники пришли в восторг от новости и поспешили поздравить влюбленных. «Какие же вы красивые и счастливые. Настоящие чувства сразу заметны»; «Потрясающая у вас традиция. Нужно тоже устроить повторную церемонию»; «Искренне поздравляю мою любимую пару отечественного шоу-бизнеса», — делились эмоциями фанаты звезд.

Александр с семьей отдыхает на Мальдивах уже около недели. Ранее Анжелика признавалась, что давно мечтала о поездке в жаркую страну, поскольку устала от московской зимы и слякоти.

Напомним, что супруги Ревва воспитывают двух дочерей — 12-летнюю Алису и шестилетнюю Амели. Девочки уже делают первые творческие шаги. Так, недавно Алиса приняла участие в озвучивании мультфильма. Наследница знаменитости давно увлекается анимацией и обожает рисовать, поэтому ей было особенно интересно стать частью проекта.