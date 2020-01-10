Это белье или платье? Наряд Гвинет Пэлтроу на «Золотом глобусе» наделал много шума

Критики не могут определиться, в какую категорию отнести образ актрисы — к самым удачным или к самым провальным.
На днях по красной дорожке церемонии «Золотой глобус 2020» прошлись кумиры миллионов: Дженнифер Энистон в черном платье от Dior Haute Couture, Николь Кидман элегантном красном платье от Versace, Риз Уизерспун в белоснежном наряде от Roland Mouret, а также Дженнифер Лопес, чей образ назвали одним из худших на премии.
Самым обсуждаемым и неоднозначным оказался наряд Гвинет Пэлтроу. 47-летняя актриса надела абсолютно прозрачное платье Fendi. Часть модных изданий отнесли этот образ к лучшим, другие — к самым неудачным на «Золотом глобусе 2020». Судя по результатам голосования на нашем сайте, интернет-аудитория все-таки оказалась не в восторге от платья — большинство поставили ему дизлайк.