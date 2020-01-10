Это белье или платье? Наряд Гвинет Пэлтроу на «Золотом глобусе» наделал много шума

На днях по красной дорожке церемонии «Золотой глобус 2020» прошлись кумиры миллионов: Дженнифер Энистон в черном платье от Dior Haute Couture, Николь Кидман элегантном красном платье от Versace, Риз Уизерспун в белоснежном наряде от Roland Mouret, а также Дженнифер Лопес, чей образ назвали одним из худших на премии.