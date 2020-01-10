Погибшая в Иране стюардесса растрогала Сеть последним постом

Девушка стала одной из жертв крушения самолета в Тегеране. Перед смертью она опубликовала в своем аккаунте пост, в котором призналась в любви к работе.

«Работа, я тебя люблю», - написала она, сопроводив публикацию снимком с отдыха в Таиланде, где она позирует в бассейне на фоне заходящего солнца.

Пользователи Сети оставили множество комментариев под фото.

«Ангел, лети!», «Покойся с миром», «Вечная память», «Будь счастлива там», «Мы никогда тебя не забудем», - пишут фолловеры.

Стюардесса Валерия Овчарук ФОТО: Instagram

Известно, что погибшая Валерия Овчарук родилась в Луганске, училась в железнодорожном колледже. Затем она окончила авиационный институт, а в 2015 году, переехав в Киев и устроилась работать бортпроводницей. Также девушка вышла замуж за пилота.