Погибшая в Иране стюардесса растрогала Сеть последним постом

В Сети обсуждают последний пост, сделанный в Instagram погибшей стюардессы «Международных украинских авиалиний» Валерии Овчарук, пишет Topnews.
Девушка стала одной из жертв крушения самолета в Тегеране. Перед смертью она опубликовала в своем аккаунте пост, в котором призналась в любви к работе.
«Работа, я тебя люблю», - написала она, сопроводив публикацию снимком с отдыха в Таиланде, где она позирует в бассейне на фоне заходящего солнца.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под фото.
«Ангел, лети!», «Покойся с миром», «Вечная память», «Будь счастлива там», «Мы никогда тебя не забудем», - пишут фолловеры.
Известно, что погибшая Валерия Овчарук родилась в Луганске, училась в железнодорожном колледже. Затем она окончила авиационный институт, а в 2015 году, переехав в Киев и устроилась работать бортпроводницей. Также девушка вышла замуж за пилота.
Напомним, что Boeing-737 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение в Иране, после вылета из аэропорта. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.