Юрию Антонову сделали операцию на ноге

Четыре года назад Юрию Михайловичу прооперировали руку, теперь — ногу. В феврале у певца юбилей, но о празднике на сцене по этому поводу речи не идет. «Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит», — объяснил его друг, бизнесмен Андрей Ковалев.

Почитатели творчества Антонова не на шутку перепугались, решив, что тот получил травму во время падения, но, как выяснилось, проблемы с суставом — старая болячка.

«У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была. Хотя все равно полной реабилитации пока нет, нога болит», — заверил Ковалев.