Пт, 10.01.2020
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Юрию Антонову сделали операцию на ноге

Юрий Антонов

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

В последнее время певец не может похвастаться отменным здоровьем. Из-за плохого самочувствия Юрий Антонов — довольно редкий гость на большой сцене и даже на прибыльных корпоративах. А вчера стало известно, что артист перенес очередное хирургическое вмешательство, сообщает «Стархит».

Четыре года назад Юрию Михайловичу прооперировали руку, теперь — ногу. В феврале у певца юбилей, но о празднике на сцене по этому поводу речи не идет. «Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит», — объяснил его друг, бизнесмен Андрей Ковалев.

Почитатели творчества Антонова не на шутку перепугались, решив, что тот получил травму во время падения, но, как выяснилось, проблемы с суставом — старая болячка.

«У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была. Хотя все равно полной реабилитации пока нет, нога болит», — заверил Ковалев.
 
Сейчас Юрий Михайлович проживает в загородном доме в Подмосковье. Ему нравится тишина, отсутствие столичной суеты. Артист не стремится к общению. «Мы с ним много раз встречались в общей тусовке, но общались недолго, по несколько минут, а вот недавно провели три часа вместе. Он показывал свой роскошный дом — территория огромная. Там столько всего интересного! Еще бы с таким-то хозяином! Но мне показалось, что имеет место некоторое одиночество», — рассуждал бизнесмен.
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