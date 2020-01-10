Юрию Антонову сделали операцию на ноге

В последнее время певец не может похвастаться отменным здоровьем. Из-за плохого самочувствия Юрий Антонов — довольно редкий гость на большой сцене и даже на прибыльных корпоративах. А вчера стало известно, что артист перенес очередное хирургическое вмешательство, сообщает «Стархит».
Четыре года назад Юрию Михайловичу прооперировали руку, теперь — ногу. В феврале у певца юбилей, но о празднике на сцене по этому поводу речи не идет. «Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит», — объяснил его друг, бизнесмен Андрей Ковалев.
Почитатели творчества Антонова не на шутку перепугались, решив, что тот получил травму во время падения, но, как выяснилось, проблемы с суставом — старая болячка.