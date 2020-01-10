Астролог Володина назвала четыре знака Зодиака, у кого жизнь станет сказочной в 2020 году

Известный астролог Василиса Володина прогнозирует переломный 2020 год для Овнов. По словам специалиста, представителей этого знака Зодиака ждут серьезные изменения практически во всех сферах жизни.

В этот период вы станете более активными, но вместе с тем возрастет ваша эмоциональность, что может стать препятствием в делах. Постарайтесь сохранять трезвый ум и расходовать энергию на решение ситуаций.

Наибольший успех ждет Овнов, занятых в творческих профессиях, а также в науке и социологии. Время подходит для рисков и экспериментов.

Глобальные перемены в жизни Львов связаны с возможностью представителей этого знака Зодиака реализовать себя в различных сферах. Вы испытаете невероятный прилив энергии, который позволит вам закончить застопорившиеся проекты и начать новые. Однако Львам нельзя торопиться, так как в этом случае они не застрахованы от ошибок.

Энергетика года будет помогать вам в реализации любых планов, и вы будете получать искреннее удовольствие от своего труда. Время подходит для изменения места работы и жительства, занятия лидирующих позиций.

После напряженного 2019 года у Дев наступает год позитивных перемен. 2020 год для этого знака Зодиака ознаменуется началом нового этапа жизни. Вы сможете начать все с чистого листа, учитывая набитые до этого шишки.

В случае изменения внешних условий, Девы быстро ко всему адаптируются и грамотно переосмыслят жизненные ценности. Вы будете блистать в наступившем году, и окружающие оценят ваш вклад по достоинству.

Весы в этом году переживут множество неожиданных и приятных перемен. В начале 2020 года рекомендуется закончить все начатые ранее дела, так как второе полугодие будет невероятно активным. Вы будете извлекать выгоду из общения с друзьями, получите массу заманчивых предложений.