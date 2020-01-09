Это фото признано лучшим! Красотка-машинист поезда Elron свела эстонское жюри с ума

Союз пресс-фотографов Эстонии (EPFL), Союз медиа-предприятий Эстонии в сотрудничестве с Canon ja Overall Pro Shop, выбрали из почти 700 фотографий лучший новостной и спортивный снимки, а также лучший пейзаж и портрет за 2019 год.
Номинантом на лучший портрет стала фоторабота Дмитрия Котюха, на которой изображена первая в Эстонии женщина-машинист Марги Сандер.
Всего на конкурс поступило 675 работ, которые участвовали в четырех разных категориях.
Из числа победителей в каждой категории, жюри выберет лучшую работу, которая получит звание «Пресс-фотография года 2019».
Сегодня жюри объявило номинантов. Победители будут объявлены на открытии выставки Pressifoto, а награды будут вручены EML в начале марта.
Смотрите еще несколько фотографий первой в Эстонии девушки-машиниста!