Полиция закрыла уголовное дело на Наталью Бочкареву, перевозившую кокаин в трусах

В сентябре Наталья Бочкарева оказалась в эпицентре громкого скандала: артистку задержали в центре Москвы с пакетом, в котором находились наркотики. Звезда упорно отрицала употребление запрещенных веществ, заявляя, что на видео, появившихся в Сети, запечатлена не она. Поклонники были уверены, что актрисе грозит реальный тюремный срок, но сегодня СМИ сообщили о прекращении расследования.

Представители правопорядка попросили Преображенский суд Москвы оштрафовать Наталью и на этом приостановить ее преследование. Правда, дата судебного заседания по данному постановлению пока не определена.

«В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев. Сама актриса сначала активно заявляла о своей невиновности в социальных сетях, а потом резко перестала упоминать эту историю.