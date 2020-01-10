Пт, 10.01.2020
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Время Januhairy: женщины по всему миру открыто демонстрируют свою волосатость

ФОТО: Instagram

В ноябре в рамках кампании Movember мужчин призывали отращивать усы и проверить свое здоровье. Оказывается, и у женщин имеется подобная «волосатая» акция – она получила название Januhairy и заключается в том, чтобы не избавляться от волос на теле в течение всего января. Об этом пишет Русский TVNET.

У этой кампании, развернувшейся в соцсетях, двойная цель: опровергнуть  представление о том, что красота женщины заключается исключительно в гладко выбритом теле, и собрать средства для предотвращения кризиса, вызванного изменением климата.

«Очень волосатого вам всем нового года! – можно прочитать в Instagram-аккаунте Januhairy. – Сегодня отмечается первый день #januhairy2020, когда женщины всего мира собираются вместе, чтобы забыть о бритве на целый месяц».

А что вы думаете о стандартах красоты и об этой акции?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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