Время Januhairy: женщины по всему миру открыто демонстрируют свою волосатость

В ноябре в рамках кампании Movember мужчин призывали отращивать усы и проверить свое здоровье. Оказывается, и у женщин имеется подобная «волосатая» акция – она получила название Januhairy и заключается в том, чтобы не избавляться от волос на теле в течение всего января. Об этом пишет Русский TVNET.
У этой кампании, развернувшейся в соцсетях, двойная цель: опровергнуть представление о том, что красота женщины заключается исключительно в гладко выбритом теле, и собрать средства для предотвращения кризиса, вызванного изменением климата.
«Очень волосатого вам всем нового года! – можно прочитать в Instagram-аккаунте Januhairy. – Сегодня отмечается первый день #januhairy2020, когда женщины всего мира собираются вместе, чтобы забыть о бритве на целый месяц».
А что вы думаете о стандартах красоты и об этой акции?