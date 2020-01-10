Ученые открыли способ убить рак за секунды

Подробное исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

При так называемом классическом методе лечения от рака - лучевой терапии, фотонное излучение воздействует на больного. Недавнее же исследование показало, что при той же эффективности куда меньший вред организму наносит протонное излучение. Исследователи уточнили, что показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми, пишет Topnews.

При этом, при флэш-методе лечения риск возникновения дальнейших побочных эффектов снижается на две трети, так как оно значительно меньше повреждает здоровые ткани изначально. Такой эффект достигается благодаря тому, что пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, соседние ткани повреждаются минимально. Мало того, весь курс терапии можно уложить в один сеанс, длительностью менее одной секунды.

Напомним, что курс лучевой терапии занимает несколько недель и приводит к ощутимым последствиям в организме больного.