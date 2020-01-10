Что Музей мадам Тюссо сделал с фигурами принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл отказываются от своих королевских обязанностей. Скандальную новость номер один комментируют звезды и политики. В интернете шквал мемов и шуток, посвященных дальнейшей судьбе герцогов Сассекских, рассказывает Пятый канал.