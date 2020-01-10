Пт, 10.01.2020
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Что Музей мадам Тюссо сделал с фигурами принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

Музей просто убрал фигуры из королевской экспозиции. Причиной такого шага послужило высказанное накануне желание герцога и герцогини Сассекских сложить с себя королевские обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл отказываются от своих королевских обязанностей. Скандальную новость номер один комментируют звезды и политики. В интернете шквал мемов и шуток, посвященных дальнейшей судьбе герцогов Сассекских, рассказывает Пятый канал.

А некоторые журналисты вообще называют поступок пары «злобным предательством», обвиняя в попытке разрушить монархию. 

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