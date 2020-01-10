Пластика или нет? Александр Малинин стал копией своей жены

Недавние фотографии Александра Малинина, опубликованные в социальной сети, вызвали дискуссию среди его поклонников. По мнению некоторых, артист стал копией своей супруги из-за увлечения пластическими операциями. Однако Эмма называет совсем другие причины, сообщает «Стархит».
Александр и Эмма Малинины вместе уже много лет. Супруги стали родителями двойняшек, пережили как периоды счастья, так и нелегкие испытания. Избранница певца считает, что люди, прожившие бок о бок столь долго, постепенно становятся похожими друг на друга, как внешне, так и характерами. Именно духовной близостью Эмма объясняет перемены, на которые и обратили внимание поклонники.
«Если говорить объективно, мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожи. У этого феномена есть свои причины. Как думаете, какие?» — поинтересовалась Эмма.
В комментариях женщина подтвердила, что считает причиной удивительной внешней схожести с мужем — любовь. При этом Малинина заявила, что пока не ходит к пластическим хирургам, но в будущем может к ним обратиться.
Это уже не первый случай, когда 61-летнего Александра Николаевича подозревают в увлечении пластикой. По мнению фанатов, Малинин постоянно делает подтяжки, что позволяет ему избавляться от морщин и выглядеть намного моложе своего возраста. Сам артист на слухи не реагирует.
Новогодние каникулы звездная семья провела в Таиланде. Родственники не только загорали на пляже, но и посетили местный зоопарк и природные достопримечательности. Вскоре Малинин должен вернуться к творческой деятельности и гастролям.
Напомним, что сейчас карьеру на эстраде делает младшая дочь артиста. Устинья с детства увлекается музыкой и пишет песни. Иногда девушка даже выступает с папой на его сольных концертах. Супруга Малинина надеялась, что дочь пойдет по ее стопам и станет медиком, но Устинья сделала выбор в пользу творчества. А вот ее брат Фрол пока не определился с призванием.