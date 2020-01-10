Пластика или нет? Александр Малинин стал копией своей жены

Александр и Эмма Малинины вместе уже много лет. Супруги стали родителями двойняшек, пережили как периоды счастья, так и нелегкие испытания. Избранница певца считает, что люди, прожившие бок о бок столь долго, постепенно становятся похожими друг на друга, как внешне, так и характерами. Именно духовной близостью Эмма объясняет перемены, на которые и обратили внимание поклонники.

«Если говорить объективно, мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожи. У этого феномена есть свои причины. Как думаете, какие?» — поинтересовалась Эмма.

В комментариях женщина подтвердила, что считает причиной удивительной внешней схожести с мужем — любовь. При этом Малинина заявила, что пока не ходит к пластическим хирургам, но в будущем может к ним обратиться.

«Некоторые люди даже пишут, что мы пользуемся услугами одного и того же хирурга. Отвечу честно, если будет необходимость, обязательно обратимся к лучшим специалистам в области пластической хирургии», — подчеркнула супруга певца.

Супруги гордятся тем, что с каждым годом становятся все более похожи друг на друга

Это уже не первый случай, когда 61-летнего Александра Николаевича подозревают в увлечении пластикой. По мнению фанатов, Малинин постоянно делает подтяжки, что позволяет ему избавляться от морщин и выглядеть намного моложе своего возраста. Сам артист на слухи не реагирует.

Новогодние каникулы звездная семья провела в Таиланде. Родственники не только загорали на пляже, но и посетили местный зоопарк и природные достопримечательности. Вскоре Малинин должен вернуться к творческой деятельности и гастролям.

Близкие Малинина уехали в Таиланд еще в конце декабря