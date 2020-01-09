Селена Гомес снялась в фотосессии и рассказала о пересадке почки и одиночестве

В интервью изданию WSJ Гомес рассказала, что уже два года ни с кем не встречается, поделилась подробностями своего физического и эмоционального состояния после перенесенной операции по пересадке почки и затяжной депрессии и объяснила, почему решила вернуться в Instagram после длительного перерыва. Приводим самые интересные цитаты.

О личной жизни

«Мне нужно побыть одной. Мне нравится находиться в моей комнате в конце дня. Только я и моя собака. Вот уже два года как я одинока. И я чувствую себя нормально».

О психических заболеваниях

«Я чувствую, что должна была пройти через все, через что я прошла. У меня была низкая самооценка, и это то, над чем я постоянно работаю. Но я чувствую себя очень сильной, потому что я узнала много всего о том, что происходило в моей голове. Я поняла, что действительно страдаю от проблем с психическим здоровьем. И, честно говоря, это было такое облегчение. Я поняла, что есть способ получить помощь и найти людей, которым ты доверяешь. Я получила правильные лекарственные препараты, и моя жизнь полностью изменилась».

О пересадке почки

«Новость о волчанке стала эпохальным событием. А затем случилась операция по пересадке почки, и это было самой страшной вещью, потому что я могла умереть. Когда я очнулась, помню, что начала дрожать, а мама закричала, и тогда меня снова отключили. Из-за осложнений операция длилась на семь часов дольше запланированного. Вот это и заставляет тебя идти вперед. Я просто очень счастлива, что жива».

О соцсетях