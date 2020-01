Лолита на отдыхе в Дубае натолкнулась на Стивена Сигала

View this post on Instagram

Спросила и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал @seagalofficial! У него Потрясающая жена и сын! Так приятно видеть Звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма и ещё, прекрасным семьянином! 🙏 ❤️ Ещё одно доказательство Самодостаточных людей!☝️