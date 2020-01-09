Чт, 9.01.2020
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«Самолет из-за этого не потерпит крушения»: пилот развеял один их главных мифов об авиаперелетах

Самолет

ФОТО: Mohamad Razi Bin Husin/PantherMedia

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит из Великобритании развеял один из самых главных страхов пассажиров авиалайнеров, пишет Сегодня.

По его словам, путешественникам не стоит бояться турбулентности, поскольку проектировка воздушных судов помогает в такой ситуации выдержать все нагрузки.

Это похоже на проектирование автомобиля с хорошей подвеской, предназначенной для того, чтобы проехать по дороге с выбоинами,

– пояснил летчик в интервью изданию Express.

Патрик Смит добавил, что даже самый мощный порыв воздуха или воздушная яма не способны развернуть самолет, сбить его с маршрута или ввести в штопор.

Самолет из-за этого не потерпит крушения, какими бы ни были неблагоприятными условия,

– подчеркнул он.

По словам пилота, турбулентность оценивается по такой шкале: легкая, умеренная, тяжелая и экстремальная. Последняя нередко может быть опасна для самих путешествующих. В частности, чтобы избежать травм, следует подчиняться требованиям членов экипажа.

Каждый год во всем мире около ста человек, половина из которых являются стюардессами, достаточно серьезно травмируются из-за турбулентности. Наиболее распространенными являются травмы головы, шеи, плеча и лодыжки,

– рассказал Смит, отметив, что пассажирам во время турбулентности стоит больше думать о личной безопасности.

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