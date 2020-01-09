«Самолет из-за этого не потерпит крушения»: пилот развеял один их главных мифов об авиаперелетах

По его словам, путешественникам не стоит бояться турбулентности, поскольку проектировка воздушных судов помогает в такой ситуации выдержать все нагрузки.

Это похоже на проектирование автомобиля с хорошей подвеской, предназначенной для того, чтобы проехать по дороге с выбоинами,

– пояснил летчик в интервью изданию Express.

Патрик Смит добавил, что даже самый мощный порыв воздуха или воздушная яма не способны развернуть самолет, сбить его с маршрута или ввести в штопор.

Самолет из-за этого не потерпит крушения, какими бы ни были неблагоприятными условия,

– подчеркнул он.

По словам пилота, турбулентность оценивается по такой шкале: легкая, умеренная, тяжелая и экстремальная. Последняя нередко может быть опасна для самих путешествующих. В частности, чтобы избежать травм, следует подчиняться требованиям членов экипажа.

Каждый год во всем мире около ста человек, половина из которых являются стюардессами, достаточно серьезно травмируются из-за турбулентности. Наиболее распространенными являются травмы головы, шеи, плеча и лодыжки,