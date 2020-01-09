Внучку Елизаветы II лишили водительских прав за превышение скорости

Представителей британских монархов тоже не обходят громкие скандалы. Так, вчера, 8 января, суд вынес решение лишить водительских прав внучку Елизаветы II Зару Тиндолл, которая не впервые нарушает правила дорожного движения.

Еще в ноябре за рулем Land Rover она превысила ограничение разрешенной скорости 112 километров, двигаясь со скоростью 145 километров в час. Правонарушения зафиксировали благодаря камерам видеонаблюдения вблизи дома представительницы королевской семьи в Котсволде.

Зара Тиндолл признала свою вину через адвоката, ведь находилась на отдыхе в Австралии вместе с мужем и детьми. Она согласилась уплатить штраф в размере 880 долларов и покрыть все судебные издержки.

Стоит отметить, что для Зары Тиндолл, которая получила профессиональный успех в конном спорте, это не первое правонарушение на дороге. В возрасте 19 лет она едва уцелела, перекинувшись за рулем автомобиля.