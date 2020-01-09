Бессердечный хозяин оставил собаку перед магазином поздним вечером

Сначала показалось, что в предновогодней суматохе хозяин просто забыл забрать собаку.

К полуночи хозяин уже могу заметить пропажу собаки,

- сказал один из членов патруля, который отправили разобраться в ситуации.

Нельзя исключать и то, что хозяин мог решить избавиться от собаки и оставил ее в людном месте. Хорошо, что в лес не отвез и не привязал к дереву - и такие случаи бывают.

Патруль связался с приютом для животных, который спас овчарку от холода. Сегодня муниципальная полиция связалась с приютом Пальяссааре и подтвердилась не самая приятная версия - собаку до сих пор не забрали. Так как животное чипировано, данные владельца известны, но связаться с ним не получается - телефон выключен, а на электронные письма никто не отвечает.

Это очень дружелюбная овчарка,

- заверили в приюте.

Видимо хозяин решил избавиться от животного и теперь нам придется подготовить бумаги об отказе, чтобы начать искать собаке новый дом.

Как рассказали в приюте, для животных год начался с плохой ноты - на улицу выбросили десяток кошек и две овчарки.

Муниципальная полиция и приюты для животных обращают внимание людей на то, что нужно тщательно взвесить свое решение прежде, чем взять в дом животное. С приобретением любого животного на человека ложится большая ответственность.