Бессердечный хозяин оставил собаку перед магазином поздним вечером

Поздним вечером 29 декабря дежурный муниципальной полиции получил сообщение о том, что в Таллинне около магазина Maxima на Линнамяэ теэ ждет хозяина собака, но ее никто не забирает. Когда патруль прибыл на место, оказалось, что собака привязана поводком к одному из держателей для велосипедов и ее утешали две девушки и молодой человек.
Сначала показалось, что в предновогодней суматохе хозяин просто забыл забрать собаку.
К полуночи хозяин уже могу заметить пропажу собаки,
- сказал один из членов патруля, который отправили разобраться в ситуации.
Нельзя исключать и то, что хозяин мог решить избавиться от собаки и оставил ее в людном месте. Хорошо, что в лес не отвез и не привязал к дереву - и такие случаи бывают.
Патруль связался с приютом для животных, который спас овчарку от холода. Сегодня муниципальная полиция связалась с приютом Пальяссааре и подтвердилась не самая приятная версия - собаку до сих пор не забрали. Так как животное чипировано, данные владельца известны, но связаться с ним не получается - телефон выключен, а на электронные письма никто не отвечает.
Это очень дружелюбная овчарка,
- заверили в приюте.
Видимо хозяин решил избавиться от животного и теперь нам придется подготовить бумаги об отказе, чтобы начать искать собаке новый дом.
Как рассказали в приюте, для животных год начался с плохой ноты - на улицу выбросили десяток кошек и две овчарки.
Муниципальная полиция и приюты для животных обращают внимание людей на то, что нужно тщательно взвесить свое решение прежде, чем взять в дом животное. С приобретением любого животного на человека ложится большая ответственность.
Муниципальная полиция поблагодарила молодых людей, которые, несмотря на мороз и поздний час, не оставили собаку одну и помогли устроить ее в теплое место.